Ученые предложили добывать ценные металлы из-под вулканов 3 2.07.2021, 15:37

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На глубине в пару километров под вулканами образуются резервуары богатые медью, золотом и другими металлами.

С каждым годом потребности человечества в цветных и редких металлах растут. Цены повышаются, разработки расширяются, нанося огромный ущерб окружающей среде и даже вызывая вооруженные конфликты. Чтобы снизить этот вред, упростив добычу меди и других металлов, оксфордские ученые предложили внимательнее присмотреться к вулканам, где их можно извлекать из раствора и параллельно получать зеленую геотермальную энергию. Об этом Йон Бланди (Jon Blundy) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Open Science (перевод - naked-science.ru).

В самом деле, многие из обычных месторождений цветных металлов образовались в далеком прошлом благодаря деятельности вулканов. Во время извержения к поверхности выносится горячий концентрированный раствор, содержащий медь, а также цинк, литий, серебро и золото. Некоторые металлы в итоге выбрасываются в атмосферу, но часть остается в земле, со временем остывает и образует залежи.

А под действующим вулканом, на глубине в пару километров, могут скапливаться большие объемы богатой металлами жидкости. Извлекать ресурсы из нее теоретически можно с гораздо меньшими затратами и ущербом природе, чем из каменной руды. При этом высокая температура позволяет параллельно получать геотермальное электричество, которое можно пускать на питание добывающего оборудования и инфраструктуры.

Оксфордские геологи показали, что подобные богатые металлами растворы сохраняются в пористых породах под действующими вулканами в Италии, Японии, Мексике, Индонезии и на Антильских островах. По их заключению, такие резервуары могут быть едва ли не у каждого активного вулкана в мире — настоящее золотое дно, иногда в прямом смысле слова. Например, новозеландский вулкан Уайт-Айленд, по расчетам ученых, в год выбрасывает около 100 тонн меди и 4,5 килограмма золота, однако куда большая часть остается в глубоких резервуарах — в виде насыщенного горячего раствора.

К сожалению, их добыча потребует создания новых инструментов и технологий. Насыщенный раствор, разогретый иногда до плюс 450 °C, обладает высокой коррозионной активностью, и для работы с ним нужны трубы и техника со специальными покрытиями. Кроме того, необходимо точно оценить риск спровоцировать извержение.

Пока ученые не считают, что он велик, поскольку растворы металлов залегают выше «сердца» вулкана — магматических камер, находящихся на большей глубине. Однако это стоит проверить, и геологи уже подбирают место для первого экспериментального бурения. По их словам, реально разработка вулканических ресурсов может начаться через 5-15 лет.

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