Эксперт: Экономика Беларуси брошена на самотек 6 20.07.2021, 14:49

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Спад может быть сопоставим с кризисом 2015–2016 годов.

К концу года Беларусь ждет спад экономического роста к нулю или небольшому минусу, считает независимый аналитик Сергей Чалый.

"Еврорадио" собрало самое интересное из пятого выпуска программы "Чалый на каникулах", где эксперт рассказал, что будет с белорусским ВВП. А также почему произошло редкое явление на рынке недвижимости: цены на вторичное жилье стали ниже, чем на новые квартиры.

"Экономика брошена на самотек"

— Очень сложно сейчас говорить про экономику, потому что такое ощущение, что экономика брошена просто на самотек. Существует, видимо, такая иллюзия у властей, что тот вред, который наносится их собственными действиями экономике, это и не важно.

Сейчас наша главная задача, говорит себе власть, быстро добиться какой-то политической победы. Правда, всерьез никто не понимает, как эта победа должна выглядеть. Что это: посаженные и выгнанные из страны оппоненты режима? Или что? Не очень ясно. Соответственно, есть иллюзия: "Пускай будут даже большие негативные эффекты в экономике, мы это поправим".

Это большое заблуждение, и даже последние полтора месяца немного заглохли эти разговоры. Премьер, Минэкономики и Минфин многократно выступали и говорили, как ничего не понимают международные специалисты, которые оценивают перспективы экономики: "Посмотрите, как она на самом деле хорошо растет!" Они долго не могли определиться. Санкции — это то ли возможность, то ли угроза для нашей экономики.

Эти разговоры затихли, потому что происходит абсолютно ожидаемая вещь. Те хорошие, заголовочные цифры экономического роста, которые у нас были, это просто цифры на фоне мирового коронавирусного кризиса. И все, что мы наблюдали [в первой половине 2021 года. — Еврорадио], это был эффект низкой базы и эффект внешнего сектора. То есть как раз восстановление внешнего спроса.

Спад может быть сопоставим с кризисом 2015–2016 годов

— Все, что касается внутренних факторов: платежеспособный спрос населения, инвестиционный спрос корпораций, государственный спрос, — в депрессии. Мы видим, что три-четыре месяца подряд темпы роста экономики замедляются. В действительности они как были маленькими, так и остаются.

Главный вывод: все, что мы сейчас наблюдаем положительного, — это эффект внешнего сектора. Некоторое время этот эффект даже будет сохраняться, потому что санкции построены таким образом, что все действующие контракты сохраняются. Санкции начинают работать примерно с начала следующего года.

Поэтому мы будем видеть до конца года постепенное затухание экономической активности в Беларуси. Цифры будут уже вовсе не такими, которыми можно будет хвастаться и говорить, как никто, кроме них [властей. — Еврорадио], не понимает в экономике.

Со следующего года мы будем не просто самой отстающей экономикой в регионе, а, вероятнее всего, мы будем иметь несколько лет экономического спада. Вполне возможно, даже сравнимого по величине с экономическим спадом кризиса 2015–2016 годов [в 2015 году белорусский ВВП упал на 3,9%, а в 2016 году — на 2,6%. — Еврорадио].

Власть не может изменить реальность, поэтому борется с "зеркалами"

— Власти, понимая, что они не способны бороться с реальностью, когда экономика ухудшается, начинают бороться с зеркалами.

В попытках "а давайте мы спрячем экономическую статистику, давайте будем закрывать независимые СМИ" и так далее важной еще является борьба против синктэнков, которые могли бы анализировать экономические тенденции.

Тот же BEROC, Татьяна Кудина, которая за решеткой, SYMPA и так далее. Власть дошла до того, что аналитическая деятельность для нее является подрывной, потому что она показывает, как на самом деле обстоят дела.

Мы входим в очень сложный период, когда главным сопротивлением является донесение просто правды о том, как обстоят дела в обществе, в экономике, в стране. Сопротивление — разрушение того благостного имиджа победителей, который активно насаждают государственные СМИ. Победителей, которые никак не могут успокоиться в своей победе.

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