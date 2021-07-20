Церкви Кубы поддержали протестующих 1 20.07.2021, 22:02

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Фото: Reuters

И призвали власти прислушаться к их требованиям.

Кубинские церкви поддержали участников беспрецедентных протестов в стране и открыли горячую линию для семей задержанных.

11 июля по всей стране вспыхнули протесты, вызванные возмущением общественности по поводу нехватки лекарств и продуктов питания, перебоев в подаче электроэнергии, всплеска заболеваемости COVID-19 и ограничений свободы. Правительство возложило ответственность на контрреволюционеров, которые, по его словам, используют в своих интересах трудности, вызванные многолетними санкциями со стороны США, передает «Голос Америки».

По данным правозащитных организаций, за это время были задержаны сотни протестующих, активистов и журналистов. Власти заявляют, что преследуют тех, кто спровоцировал «непатриотичные беспорядки» и совершал акты вандализма.

В дни после протестов Римско-католическая церковь, другие религиозные организации и масоны выступили с заявлениями в пользу свободы слова.

«На фоне трудностей, протестов, задержаний и репрессий Церковь хочет молиться за всех кубинцев, за всю Кубу», – сказал Дионисио Гарсия, архиепископ Сантьяго-де-Куба, второго по величине города страны, в транслировавшейся по телевидению воскресной мессе.

Протестантские конфессии также поддержали право протестующих на свободное выражение мнения. Методистская церковь заявила в субботу в социальных сетях: «Факт несогласия с политической системой не превращает человека в антиобщественный элемент или преступника».

Все призвали как протестующих, так и правительство, избегать насилия и стремиться к диалогу. Конференция католических епископов выразила обеспокоенность, что ответом правительства станет «отсутствие прогресса» и даже «ужесточение позиций».

Папа римский Франциск, первый римский понтифик латиноамериканского происхождения, в своем еженедельном обращении к верующим на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье сказал, что сопереживает кубинским семьям, которые больше всего страдают в эти «сложные времена».

«Я молюсь, чтобы Господь помог этой стране построить более справедливое и братское общество через мир, диалог и солидарность», – сказал он.

Кубинская конференция католиков в воскресенье создала телефон доверия для задержанных и их родственников.

Великая Ложа масонов Кубы, которая также пользуется большим влиянием в стране, заявила, что «обеспокоена чрезмерным применением силы» в отношении протестующих.

Масонский лидер Хосе Рамон Винас написал письмо президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю, обвинив правительство в том, что оно всегда оправдывает проблемы страны торговым эмбарго со стороны США, а не берет ответственность на себя.

Позднее он написал в «Фейсбуке», что его вызвали на допрос в полицейский участок.

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