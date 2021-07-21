С чего начинается забастовка? Телеграм-канал БОР

21.07.2021, 10:06

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Фото: ТАСС

В один день мы просто сорвем этот стоп-кран внутри себя и останемся дома.

Согласитесь, каждому из нас нужен план прежде чем что-либо начать. Как список продуктов в магазине.

В протесте все иначе. Мы можем, конечно, объявить единую дату выхода или день, когда мы останемся дома. Но что делать, если механизм уже запущен?

Придворные псы, думая, что они закручивают гайки, на самом же деле укрепляют нашу уверенность в том, что нам пора что-то делать. Сами того не замечая, мы задумываемся на рабочем месте о том, как сдвинуть маятник в свою сторону. Сами того не замечая, мы уже замедляем рабочий процесс. Представьте, что за 8-часовой день вы будете каждый час делать на две детали меньше. Это уже отклонение. А теперь представьте минус в рамках цеха.

На самом деле забастовка не прекращалась. Она трансформировалась. И в один день, когда наш внутренний механизм будет достаточно отлажен, мы просто сорвем этот стоп-кран внутри себя и останемся дома.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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