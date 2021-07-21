В Литве задержали контрабандные белорусские сигареты на миллион евро

В Литве задержали контрабандные белорусские сигареты на миллион евро11
- 21.07.2021, 12:19
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Тайники были оборудованы в панелях из древесины.
В Литве задержали контрабандные белорусские сигареты более чем на миллион евро. Тайники были оборудованы в панелях из древесины, сообщает литовская таможенная служба.
Литовские таможенники уже знают, что контрабанда сигарет часто прячется в грузовиках, которые везут из Беларуси грузы древесины. Недавно задержали груз на 2 млн евро. Но контрабанду продолжают везти.
В пункте пропуска "Райгардас" таможенники проверили фуру, которая везла компании из Каунаса панели из древесины, и не ошиблись. Они нашли более 300 тысяч пачек сигарет Minsk Capital MS. Проводится расследование.