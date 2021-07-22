Одесса ушла под воду из-за сильнейшего ливня 22.07.2021, 8:22

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Фото: Думская

Ночная стихия затопила десятки центральных улиц города, превратив их в реки.

Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу. Об этом в четверг, 22 июля, пишет «Думская».

Как сообщают очевидцы, потоки воды текут по Балковской, Приморской, на Фонтане и Черемушках. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

Повалено массу деревьев, во многих местах в Одессе аварийное отключение света.

Поступают сообщения о подтопленных парадных многоквартирных домов. По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.

Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.

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