Стало известно, по какой статье задержан журналист Игорь Ильяш 1 23.07.2021, 14:32

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игорь ильяш

Фото: facebook

Сотрудник «Белсата» призывает коллег не опускать руки.

Журналист «Белсата» Игорь Ильяш задержан по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Об этом стало известно сегодня, когда суд рассматривал жалобу на задержание журналиста. Жалоба была оставлена без удовлетворения, сообщает «Белсат».

Игоря Ильяша задержали 16 июля после обыска.

Игорь Ильяш — журналист-расследователь, а также супруг журналистки «Белсата» Катерины Андреевой, арестованной в ноябре после стрима с акции протеста на «площади Перемен» и осужденной на 2 года лишения свободы.

Напомним, Игорь Ильяш призвал своих коллег — независимых журналистов — не опускать руки и продолжать работу.

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