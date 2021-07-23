Правитель Китая впервые за 30 лет посетил Тибет 23.07.2021, 18:50

СМИ сообщили об этом уже после окончания визита.

Председатель КНР Си Цзиньпин 21-22 июля посетил с необъявленным визитом Тибет. Китайские СМИ сообщили об этом уже после окончания визита.

Как пишет The Guardian, первые лица Китая не посещали проблемную автономную провинцию юолее 30 лет. Последним был визит тогдашнего лидера Цзян Цзэминя в 1990 году.

Си Цзиньпин бывал в Тибете в 1998 и 2011 годах, будучи партийным руководителем провинции Фуцзянь и заместителем председателя КНР.

Сначала глава КНР прилетел в город Линьчжи (Ньингчи). "Его горячо приветствовали местные кадровые работники и народные массы различных национальностей", - пишет Синьхуа.

Затем он доехал до столицы провинции Лхасы по недавно построенной скоростной железной дороге, связавшей Тибет с провинцией Сычуань. В Лхасе он посетил, как сообщает Синьхуа, "религиозно-культурные объекты, находящиеся под охраной государства" - историческую резиденцию Далай-ламы дворец Потала и буддийский монастырь.

Он побывал также на современном сельскохозяйственном предприятии на реке Ньянг-Чу (Нянчу) и в музее городского планирования в Линьчжи.

Правозащитная организация Международная кампания в защиту Тибета заявила, что накануне и во время визита Си Цзиньпина в провинции был установлен усиленный режим безопасности с перекрытием дорог и проверкой всех подозрительных людей.

СМИ отмечают, что визит Си Цзиньпина может быть приурочен к 70-летию соглашения, что установило контроль Китая над Тибетом.

Визит проходит на фоне ухудшения отношений между Китаем и Индией, которые имеют протяжную, спорную границу с Тибетом.

В своем заявлении правозащитная группа Международная кампания за Тибет назвала визит Си Цзиньпина "показателем того, насколько высоко Тибет по-прежнему занимает важное место в политических рассуждениях Китая".

То, как был организован визит, и "полное отсутствие какого-либо непосредственного освещения визита в государственных СМИ указывают на то, что Тибет по-прежнему остается деликатным вопросом и, что китайские власти не верят в их легитимность среди тибетского народа".

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