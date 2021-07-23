Грюнвальдская битва и много кофе: куда сходить белорусам в эти выходные? 23.07.2021, 19:44

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На территории комплекса «Дудутки» будет проходить фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд 2021».

Чем заняться в еще теплой, но уже, к счастью, не такой жаркой столице в выходные? «Онлайнер» предлагает выбрать между ужастиком про цензора и драмой из списка «Оскара» и двумя фестивалями — кофейным и историческим. Все подробности, как всегда, ниже.

Посмотреть два новых фильма

Кроме новой порции безумств и твистов от М. Найта Шьямалана, в кинотеатрах Минска появилось еще несколько любопытных новинок, на которые так сразу и не обратишь внимание. Первый — инди-хоррор под названием «Цензор». Главная героиня живет в Британии 80-х и работает чиновницей, которая отсматривает новые фильмы и тщательно следит, чтобы в них не было каких-нибудь непотребств и экстремизма. В отделе цензуры женщину уважают и считают лучшей в своем деле, пока страну не сотрясает новость об убийстве, очень уж похожем на то, что было в ужастике, который она пропустила в прокат. Общество вешает вину на героиню, и на фоне травли ее жизнь тоже начинает становиться похожей на фильм ужасов.

Вторая премьера — тунисская драма «Человек, который продал свою кожу», боровшаяся в этом году за «Оскар». Главному герою, сирийскому беженцу Сэму, делают предложение, над которым сейчас, наверное, призадумались бы многие белорусы: взамен на набитую на спине татуировку шенгенской визы ему разрешат свободно передвигаться по Европе до конца жизни. Кроме этого, по контракту ему придется быть живым арт-объектом и периодически «выставляться» во всяких музеях современного искусства. Сэм соглашается, становится звездой, но постепенно понимает, что вляпался во что-то очень странное.

Увидеть реконструкцию Грюнвальдской битвы

Все выходные, 24 и 25 июля, на территории музейного комплекса «Дудутки» будет проходить фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд 2021». Посвящен он военным и культурным традициям наших предков. Больше 400 исторических реконструкторов проведут конные и рыцарские турниры, устроят соревнования лучников, копейщиков и алебардистов, покажут, как 600 лет назад штурмовали замки и многое другое. Кульминацией всего действия станет реконструкция, собственно, Грюнвальдской битвы 1410 года.

Из других активностей: концертная программа, на которой выступят фолк- и рок-коллективы «Мельница», Pawa, Nevrida, Yann Zhanchak, «Стокс» и Aquamorta, зона мастеров и ремесленников, театральные постановки, мастер-классы по гончарному, кузнечному и оружейному делу и много разных интерактивов вроде стрельбы из арбалета и прогулки по средневековым пыточным.

Узнать много нового о кофе (и продегустировать, конечно)

Во Дворце искусств в субботу и воскресенье можно будет глубоко окунуться в кофейную культуру на фестивале Coffee Fest Belarus. Организаторы мероприятия обещают, что интересно будет как тем, кто интересуется кофе профессионально, так и тем, кто просто хочет прийти и выпить чашечку эспрессо и поглазеть на процесс работы бариста.

На фестивале будут дегустации более 300 сортов кофе, мастер-классы, школа стартаперов для тех, кто хочет узнать, как открыть собственную кофейню и не прогореть, кулинарные перформансы вроде приготовления кролика в кофейной заливке и даже отдельный детский мини-фестиваль «Мамины зернышки». Там самым маленьким (или просто будущим) кофеманам увлекательно расскажут о процессах заваривания, географии кофе и научат красиво разрисовывать кофейные стаканчики.

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