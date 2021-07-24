Ученые выяснили, что случится с Землей после того, как догорит Солнце 3 24.07.2021, 9:40

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Названо условие, при котором «перезапуск» жизни на планете возможен.

Специалисты провели очередное исследование, которое продемонстрировало, что именно случится с нашей планетой после того, как Солнце полностью догорит. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Магнитное поле Земли надежно защищает планету от влияния солнечного ветра. Но специалистам удалось выяснить, что в будущем он будет становиться более мощным и магнитное поле не сможет ему полностью противостоять. Эксперты смогли рассчитать, как именно интенсивность солнечного ветра будет увеличиваться на протяжении 5 миллиардов лет. Через этот промежуток времени Солнце полностью исчерпает запасы водорода. Это приведет к тому, что начнет постепенно сжиматься ядро звезды, а ее внешние слои при этом будут активно расширяться. В конечном результате звезда станет красным гигантом.

Специалисты попытались установить, сможет ли магнитное поле выдержать силу солнечного ветра в конце жизни звезды. Они создали несколько разных моделей и вариантов развития событий, но в каждом случае происходило полное разрушение магнитосферы Земли. Она могла бы выдержать мощный поток солнечного ветра только в том случае, если бы была сильнее примерно 1000 раз.

После того, как защита исчезнет, атмосфера Земли частично будет отправлена в космос. Вся жизнь на планете погибнет. Но буквально через миллиард лет Солнце начнет превращаться в белого карлика и в таком виде просуществует несколько миллиардов лет. Затем звезда полностью погаснет. Все это время не будет возникать солнечный ветер, поэтому если что-то на Земле сможет остаться в живых, то через миллиарды лет на планете вновь начнет развиваться жизнь.

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