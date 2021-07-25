Грузинская спортсменка стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах 25.07.2021, 9:42

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Это рекорд.

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе стала первой женщиной в истории, выступившей на девяти Олимпиадах, пишет «Зеркало недели. Украина».

Сегодня, 25 июля, 52-летняя Салуквадзе вышла на старт квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Игр.

Салуквадзе не пропускала ни одного олимпийского турнира с Сеула-1988. На первых Играх она завоевала золото и серебро, также на ее счету бронза Пекина-2008.

Отметим, что восемь раз на Олимпийских играх выступали Йозефа Идем (ФРГ и Италия, гребля на байдарках) и Лесли Томпсон (Канада, академическая гребля).

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