Почему декретный отпуск и больничные на детей высчитывают из стажа женщин? 6 25.07.2021, 10:10

5,796

Такая проблема существует давно.

«Почему декретный отпуск и больничные на детей высчитывают из стажа женщин? Мы растим общих детей, и ответственность должна быть поровну с мужем. У меня не хватило страхового стажа, и я осталась без пенсии, а у моего мужа его в избытке. Мне кажется, это дискриминация женщин и неравенство. С мужем, кстати, развелись, только он с пенсией, а я без средств к существованию», — такую ситуацию описала читательница ex-press.by.

Она спрашивает, почему не разделить декретный отпуск и больничные поровну между мужем и женой?

На вопрос отвечает юрист и правозащитник Олег Мацкевич:

— Действительно, такая проблема существует. О ней говорят уже давно, пожалуй, с того самого времени, когда право на трудовую пенсию было поставлено в зависимость от размера страхового стажа гражданина (периода, когда в Фонд социальной защиты населения уплачиваются обязательные страховые взносы).

Несмотря на то, что время от времени различными субъектами озвучиваются предложения по внесению изменений в трудовое законодательство с тем, чтобы включить отпуск по уходу за ребенком с страховой стаж, проблема пока не решена.

На сегодняшний день включаются в общий стаж работы, но не включаются в страховой стаж следующие периоды:

– декретного отпуска;

– получения пособия по безработице;

– ухода за людьми с инвалидностью, престарелыми людьми;

– службы в армии (с 1 января 2020 года за военнослужащих срочной службы будут выплачиваться страховые взносы за счет средств республиканского бюджета);

– пребывания в заключении;

– получения средне-специального и высшего образования.

С 1 января 2021 года пенсионный возраст для мужчин установлен в 62,5 года, для женщин — 57,5 года. Минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, составляет 18 лет. В случае нехватки страхового стажа для начисления трудовой пенсии гражданин имеет право на пенсию социальную: женщины — с 60 лет, мужчины — с 65 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».