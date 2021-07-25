Измучился, бедненький 5 25.07.2021, 10:11

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Опять Лаврову Запад мешает.

Будто купил в Америке себе джинсы на два размера меньше, обтянул ими со стоном мослы так, что не продохнуть, ходит разрачившись, а виноваты Штаты, что не тот размер взял. Хотя продавцы предупреждали чудака – не лезь в эти штаны, неудобно будет.

На сей раз «поле битвы» - Северная Африка, Ближний Восток и Европа. За права христиан и привлеченных к случаю мусульман:

«Это крайне важно. Но вот как коллеги на Западе относятся к этому вопросу. Несмотря на то, что там подавляющее большинство населения христиане, уже седьмой год мы не можем в рамках ОБСЕ принять документ, который возвышал бы голос мирового сообщества в защиту христиан и мусульман в Европе, - декларацию против исламофобии и христианофобии».

И еще Лавров говорил про «опасность для дальнейшего нормального, спокойного и безопасного проживания христиан на Ближнем Востоке. Сотни тысяч из них бежали после того, как там стали насаждать «демократию». Сначала в Ираке, потом в Ливии, в Сирии. Особенно христианское население страдает от сирийского конфликта. САР – одна из колыбелей христианства.

Необходимо возвысить голос в пользу того, чтобы мировое сообщество не просто обратило внимание на эту проблему, а предприняло конкретные меры по пресечению преследования христиан».

А что это вы – ДБ МИДа, ждете «сообщества», позволяете «взять себя на понт»? Когда вы его слушали? Крым воевали – прислушались?

Держава у вас сильнейшая, влияние в мире огро-о-омное, армия лучшая.

Вы Бога если не за бороду ухватили, то до пупка-то ему точно дотянулись. Встав на цыпочки.

Вот и действуйте. Отправьте наше единственное авианосное корыто с ремонта на защиту христиан в Северной Африке. Опять через Ла Манш – пусть снова задымит Британию.

Принесите на крыльях нашей авиации народам Северной Африки и Ближнего Востока добрый многополярный мир. Как вы это сделали в Сирии. Сбросьте бомбами на парашютах.

Китайских товарищей к операции привлеките. Они очень примерно мусульман в Синьцзяне любят. Но вы об этом помалкиваете – у вас в Европе «исламофобы» (свою Ле Пеншу перепутали с Европой).

Нашелся и у нас теперь новый «крестоносец», воин Веры, религиозно возрожденный, с выкинутым в 91-м партбилетом.

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