Макея отправят в отставку? 5 25.07.2021, 10:55

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Лукашенко не уверен в верноподданичестве дипломатов.

Белорусская внешняя политика стремительно уходит от ранее декларировавшейся многовекторности к полной противоположности. Несмотря на резкую антизападную риторику, Минск обещает не сжигать мосты с ЕС и США, однако сотрудники профильного ведомства оказались под угрозой сокращения, пишет сайт naviny.by.

Риторические волны

Уход от декларируемой многовекторности официального Минска отчасти совпадает, а отчасти — расходится по времени с волнами его антизападной риторики. Бывали времена, когда в отношении Соединенных Штатов белорусский режим использовал подчеркнуто негативные эпитеты, а Евросоюз и конкретно Германию с Францией называл важными партнерами.

Период охлаждения отношений Беларуси с Россией в начале 2020 года совпал с осторожной нормализацией отношений с США. Однако в августе прошлого года Кремль вновь оказался главным другом Лукашенко.

Находясь в Марианской впадине политического кризиса, официальный белорусский лидер попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, осудившей насилие в отношении белорусских граждан, больше не звонить ему в Минск.

Вот как это объяснила 19 августа в эфире телеканала «Россия» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт: «Как вы знаете, сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров — союзного государства и ОДКБ. Состоялось несколько телефонных разговоров, в том числе сегодня. Скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, это по меньшей мере несолидно».

Частичный отказ официального Минска от суверенной внешней политики, с делегированием полномочий выступать от своего имени Москве, поначалу не был последовательным — так, например, 24 октября Александр Лукашенко не отказался от телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Но поскольку в Европе не нашлось «слабого звена», признавшего переизбрание Лукашенко на следующий срок, европейское направление для Беларуси фактически закрылось.

Нужно отметить, что до сих пор существовало неписаное правило: за белорусско-российское сотрудничество отвечали в первую очередь администрации президентов, а внешнеполитические ведомства координировали позицию в отношении третьих стран и помогали проводить принятые наверху решения.

Политические приоритеты не соответствуют экономическим показателям

С усыханием европейского вектора МИД Беларуси из «министерства по делам Европы» превращается в «министерство по делам Африки и Азии».

Между тем, если не брать Россию, на которую в 2020 году, по данным Белстата, приходилось 29,5 млрд долларов внешней торговли товарами (47,9%), то вторым по величине торговым партнером Беларуси выступал именно ЕС (без Великобритании) — 11,9 млрд долларов (19,4%). Торговля в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) практически полностью приходится на Россию (товарооборот без России — около 1 млрд долларов или 1,6%).

Треть товарооборота формируют «другие страны» — именно они должны стать новым вектором работы МИД Беларуси. Это следует из заявлений Лукашенко, прозвучавших 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики.

На совещании он объявил о предстоящей «оптимизации белорусских загранучреждений». «Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества. — Авт.) — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — сказал Лукашенко.

«Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству», — обратился Лукашенко к премьер-министру Роману Головченко и главе своей администрации Игорю Сергеенко.

Статистика, однако, показывает, что Беларусь успешнее торгует как раз с теми странами, которые заявили о неприятии результатов последних президентских выборов. А вот с теми, кто признал Лукашенко президентом, не считая России, торговля идет совсем не лучшим образом.

Таким образом, замещение Азией и Африкой платежеспособного «коллективного Запада», которого белорусская пропаганда сейчас пытается выставить в образе врага, выглядит слишком оптимистическим прожектом.

Резкого сокращения дипкорпуса пока не будет?

На совещании Лукашенко упрекнул главу МИД Владимира Макея в том, что процесс сокращения белорусских загранучреждений «идет ни шатко, ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить».

По итогам совещания Макей заявил журналистам, что «на данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС». «Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией. Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад», — добавил он.

Беларусь, отметил министр, будет адекватно реагировать на нападки Запада. Однако «мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность для диалога, и мы не собираемся сжигать за собой мосты», подчеркнул он.

Теоретические последние слова Макея могут означать, что ему удалось хоть в какой-то мере отстоять интересы внешнеполитического ведомства, а значит — вот прямо сейчас резкого сокращения МИД не произойдет.

Тем не менее, не следует забывать, что Лукашенко уже неоднократно поднимал вопрос о необходимости «оптимизации» МИД, а значит — либо он сам является убежденным сторонником этой идеи, либо в его окружении есть лоббисты этой идеи.

Из-за закрытости системы трудно однозначно оценить, что именно здесь работает — просто желание сэкономить на дипломатах, обида на «коллективный Запад», интриги царедворцев против своего коллеги Макея или что-то еще.

Премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания заявил журналистам: «Это был не какой-то разнос, накачка, а полезный, принципиальный и откровенный мужской разговор». С учетом сервильности придворной журналистики можно сделать вывод, что Головченко сам посчитал необходимым опровергать версию устроенного Лукашенко разноса МИДу, а значит — это версия была достаточно правдоподобна.

Лукашенко не уверен в верноподданичестве дипломатов

Речь идет о том, что на совещании Лукашенко пофамильно назвал ряд дипломатов, которые «пустили на самотек ситуацию в своих коллективах и открыто перешли на сторону мятежников», а также тех, кто «по-мужски выступили в защиту своей страны».

После совещания, если верить государственному информагентству БелТА, Владимир Макей заявил о преданности большинства сотрудников возглавляемого им министерства государственным интересам.

Бывший посол Беларуси на Кубе и в Аргентине Владимир Астапенко в интервью «Нашай ніве» предрек закат звезды Макея. «Если слушать пассажи Лукашенко, то Макею время собирать чемоданы и готовиться или к непочетной старости, или к полному забытью. Вряд ли ему долго получится усидеть на этой должности. Его попытки показать себя в привлекательном свете в глазах Лукашенко обречены на провал», — предполагает бывший посол.

Следует отметить, что Макей давно находится в белорусской дворцовой политике. В 2000—2008 годах он работал помощником диктатора, затем до 2012 года был главой его администрации и находился в тесном контакте с Лукашенко. После этого возглавил Министерство иностранных дел.

Но в последнее время очевидно снижение влияния Макея — например, на Всебелорусском народном собрании ему не нашлось места в президиуме. Тем не менее, однозначных указаний на подготовку ему замены пока нет.

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