Журналистка «Радыё Свабода» Инна Студинская вышла на свободу 26.07.2021, 9:22

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Инна Студинская

фото: «Радыё Свабода»

В СИЗО она держала голодовку.

Журналист «Радыё Свабода» Инесса Студинская вышла на свободу. Подробностей о том, что журналистке вменяется в вину, пока нет.

Журналисты «Радыё Свабода» Инесса Студинская, а также Олег Груздилович и Алесь Дащинский были задержаны 16 июля.

Срок нахождения под стражей им продлили на 10 дней. При этом о том, что журналистам вменяют в вину, официальные ведомства так и не озвучили.

Долгое время к журналистке не допускали адвоката. От сокамерниц Студинской стало известно, что она объявила голодовку.

23 июля из СИЗО выпустили Алеся Дащинского, сейчас за решеткой остается Олег Груздилович.

Задержанные журналисты «Радыё Свабода» признаны политзаключенными.

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