С 1 августа в Беларуси пересмотрят цены на сигареты 1 26.07.2021, 18:28

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иллюстрационное Фото: belmarket.by

Одни подешевеют на 20 копеек, другие подорожают на 15.

В Беларуси с 1 августа поднимут цены на некоторые марки сигарет. ОБ этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Повышение стоимости составит в пределах 5−20 копеек в зависимости от марок сигарет. При этом некоторые подешевеют.

Цены поднимут производители Гродненская табачная фабрика «Неман» и «Табак-инвест». К примеру, сигареты Премьер, Премьер 7 гродненской фабрики подорожают на 13 копеек (до 1,53 рубля), NZ 8, NZ 10 — на 15 копеек (до 1,7 рубля), MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS — на 20 копеек (до 1,45 рубля), NZ 4 — на 30 копеек (до 1,7 рубля). Сигареты Matrix BLUE станут дороже на 5 копеек и будут стоить 1,45 рубля, а NZ GOLD COMPACT TF, судя по информации на сайте МНС, подешевеют на 5 копеек — до 1,5 рубля.

«Табак-инвест» повысит на 20 копеек цены на сигареты марки MAC — до 2,75 рубля, а на, а Richmond Compact Blue, Richmond Compact Purple — на 15 копеек (до 2,6 рубля). При этом сигареты Корона, Корона голубая подешевеют, как сообщает МНС, на 10 копеек — до 1,43 рубля, Корона слим 100, Корона голубая слим 100 станут дешевле на 5 копеек (1,4 рубля). Подешевеют и некоторые другие сигареты «Табак-инвест».

«Интер Тобакко» поднимет на 6 копеек стоимость сигарет BOND STREET PREMIUM SPECIAL, BOND STREET BLUE SELECTION — до 2,56 рубля.

Импортер «Беларусьторг», судя по информации на сайте МНС, не планирует повышать цены с 1 августа.

Посмотреть полный список сигарет, которые подорожают, можно на сайте МНС.

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