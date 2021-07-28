Турция и Азербайджан планируют создадут единую тюркскую армию

Турция и Азербайджан планируют создадут единую тюркскую армию10
- 28.07.2021, 12:57
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Ранее Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев заключили соглашение о создании военного альянса.
Турция и Азербайджан продолжают расширять военное сотрудничество.
Баку и Анкара ведут переговоры о создании совместной тюркской армии, сообщил в среду спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже.
«Наша идея - одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», - цитирует Шентопа РИА Новости.
В частности, в рамках достигнутых соглашений проводятся совместные военные учения, рассказал спикер.
Напомним, 15 июня президенты Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев заключили соглашение о создании военного альянса.
Меморандум, символично подписанный в карабахском городе Шуша, предполагает взаимную военную помощь при угрозе территориальной целостности от третьей стороны, а также расширение сотрудничества в оборонной промышленности.
В рамках соглашения Турция согласилась оказать помощь в восстановлении разрушенного Карабаха, а также открыть в Азербайджане завод по производству беспилотников, которые обеспечили успех в карабахской кампании, а ранее помогли турецкой армии выбить из Ливии поддерживаемых Кремлем повстанцев.