В Гомеле в разгар коронавируса невозможно пройти флюорографию 1 28.07.2021, 16:12

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В Беларуси, как в военное время, не хватает техники, расходников и лекарств.

В Гомеле, несмотря на пандемию Covid-19, оказалось невозможно пройти флюорографию. Подписчик телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» убедился в этом на собственном опыте. В поликлинике №8 сломался флюорограф, и когда его починят — неизвестно.

В туберкулезный диспансер закончились талоны, а в другой поликлинике, на Рабочей улице, гомельчанина принимать отказались, так как там «есть лимит», который тоже очень быстро заканчивается.

Уверены, что даже свои собственные скудные нормативы по обеспечению медицинской техникой у них нарушены. Иметь по одному экземпляру всего и везде, а то и не иметь вовсе — это что? Почему Беларусь пользуется медициной, которая работает без резервов «на износ», как в военное время, не хватает расходников, лекарств? Почему у нас установлены старые ветхие системы подачи кислорода в больницах, которые постоянно ломаются? И как долго мы все собираемся терпеть эту преступную государственную халатность и «экономию» на людях, которая стоит белорусам здоровья и жизни?

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