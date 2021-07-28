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Небольшие дозы алкоголя назвали полезными для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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  • 28.07.2021, 19:45
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Небольшие дозы алкоголя назвали полезными для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Речь идет о 105 граммах алкоголя в неделю.

Группа ученых под руководством Ченг Дина из Университетского колледжа Лондона заявила о том, что небольшие дозы алкоголя могут быть полезны для людей, у которых диагностировали сердечно-сосудистые заболевания. По их словам, пациенты, которым поставили такой диагноз, могут не отказываться от употребления алкоголя, если речь идет о небольшом его количестве, сообщает CNN.

Результаты исследования показали, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые употребляли 105 граммов алкоголя в неделю, были более защищены от повторных проблем с сердцем, чем те, кто алкоголь не употреблял вовсе. 105 граммов алкоголя – это чуть больше бутылки вина или шести бутылок пива в неделю.

«Речь не идет о всем населении – исследование применимо к людям, которые уже испытывали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Авторы выяснили, что если вы продолжите пить после сердечного приступа, это не так уж и плохо, пока вы сохраняете потребление на низком уровне», - заявила Эммануэла Гакиду из Института оценки и показателей здоровья при Университете Вашингтона, которая не принимала участия в исследовании.

Стоит отметить, что 105 граммов алкоголя в неделю – это гораздо меньше, чем предельная доза алкоголя, которая рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения (166 граммов алкоголя в неделю) и почти в два раза меньше, чем предел для мужчин, который на данный момент рекомендован в США (196 граммов в неделю).

«Наше исследование показывает, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вероятно, не нужно отказываться от употребления алкоголя, если они хотят избежать повторных сердечных приступов, инсультов или приступов стенокардии, но они могут снизить ежедневное потребление алкоголя», - подчеркнул Дин.

Гакиду подчеркнула, что результаты нельзя применять ко всем людям. По ее словам, употребление алкоголя может привести к циррозу, туберкулезу и развитию рака, а также к несчастным случаям и травмам.

«Если главный риск для вашего здоровья – это рак, то самым безопасным уровнем употребления алкоголя будет ноль. И если вам меньше 40 лет, то самым безопасным уровнем употребления алкоголя для вас будет ноль, поскольку молодые взрослые люди по всему миру умирают от травм, связанных с алкоголем», - подчеркнула ученая.

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