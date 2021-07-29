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В Беларуси замирает малый бизнес

  • 29.07.2021, 14:12
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В Беларуси замирает малый бизнес

Продолжается сокращение численности малых компаний.

Власти обновили информацию о количестве субъектов малого и среднего бизнеса, которые платят налоги и сборы. Теперь доступны данные по состоянию на 1 июля, пишет сайт banki24.by.

За полгода число активных субъектов малого предпринимательства в Беларуси сократилось более чем на 4 тысячи — с 102 231 до 98 060. К малым субъектам в РБ относят предприятия с наемным персоналом от 1 до 100 человек.

При этом в категорию микробизнеса входят компании с персоналом от 1 до 15 человек, а в категорию малого бизнеса — с персоналом от 16 до 100. В первой категории количество компаний за 6 месяцев сократилось с 90,9 до 87,2 тыс., во второй — с 11,3 до 10,9 тыс.

Может быть малые компании выросли и перешли в категорию средних? Нет, это не подтверждается статистикой. С 1 января по 1 июля количество средних предприятий, которые платят налоги, осталось неизменным — 2 152 штуки. К среднему бизнесу в Беларуси относят компании с персоналом от 101 до 250 человек.

Значит дело либо в прекращении бизнеса, либо в переходе в индивидуальные предприниматели (ИП) или вообще в наемные работники. Для страны и бюджета это косвенные потери в экономической активности и наполняемости госказны.

Тенденция по сокращению активных малых компаний отмечается далеко не первый год. Так, на 1 июля 2015 года число субъектов малого предпринимательства, которые платят налоги, составляло 113,1 тыс. единиц, на 1 июля 2016-го — 108,9 тыс., на 1 июля 2017-го — 108,8 тыс., на 1 июля 2018-го — 105,4 тыс., на 1 июля 2019-го — 103,7 тыс., на 1 июля 2020-го — 102,4 тыс.

Хорошо заметно, что численность малых бизнесов в стране поступательно падает. И эти бизнесы не развиваются в средние предприятия, а в лучшем случае опускаются на уровень ИП.

Судите сами: на 1 июля 2015-го в Беларуси было 2 384 средних предприятия, которые платили налоги, и 245,3 тыс. ИП. На ту же дату в 2021-м остались 2 152 компании из «середняков», но количество ИП подросло до 272,9 тыс. Видимо, дело в бизнес-климате: удобнее и выгоднее оставаться в статусе ИП и не регистрировать компанию.

Что касается Минска, то для него справедливы основные белорусские тренды. Падение числа малых компаний наблюдается и в столице. За половину 2021 года количество малых организаций по Минску сократилось с 41,5 до 39,6 тыс.

Вместо того, чтобы быть драйвером роста, столица показывает отрицательный пример остальной стране. А ведь всего шесть лет назад (на 1 июля 2015-го) в Минске насчитывалось 45,3 тыс. активных субъектов малого предпринимательства.

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