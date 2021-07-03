Медики назвали самые лучшие продукты для ума и памяти 1 3.07.2021, 10:09

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Особенно важен этот набор для пожилых людей.

В пожилом возрасте мозг человека особенно уязвим, но приостановить нежелательные процессы можно, если включить в рацион побольше определенных продуктов, пишет u-news.com.ua.

Жирная рыба. Лосось, форель и сардины богаты жирными кислотами Омега-3, необходимыми для обучения и памяти. Исследования также показывают, что эта разновидность жира замедляет возрастное снижение когнитивных способностей и даже предотвращает старческое слабоумие.

Кофе. Этот напиток содержит кофеин и антиоксиданты, которые оказывают положительное воздействие на мозг. Кофеин усиливает концентрацию, повышает настроение и уровень энергии. За счет высокого содержания антиоксидантов кофе можно обеспечить некоторую защиту от неврологических заболеваний вроде болезни Паркинсона.

Черника. Эти и другие ягоды с яркой окраской богаты антоцианами — разновидностью растительных соединений, обладающих свойствами антиоксидантов и сражающихся с воспалениями. Насыщенная антиоксидантами и антоцианами диета уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера.

Брокколи. Овощ богат мощными антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, включая витамин К, который помогает защищать мозг от повреждений. Более высокое потребление витамина К улучшает память пожилых людей.

Тыквенные семечки. Отличный источник антиоксидантов, магния, железа, цинка и меди, важных для здоровья. Дефицит этих питательных веществ связан со многими неврологическими расстройствами.

Темный шоколад. Великолепный источник стимуляторов мозга, включая флавоноиды, кофеин и антиоксиданты. Флавоноиды помогают укрепить память и замедлить возрастное снижение когнитивных свойств. Шоколад также повышает настроение.

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