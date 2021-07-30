Новое восстание Андрей Никулин

30.07.2021, 10:33

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Андрей Никулин

Снова, как и 10 лет назад, взбунтовалась сирийская провинция Дераа.

В Сирии между тем снова восстание, и снова в Дераа, как десять лет назад.

"Примиренные" несколько лет назад боевики выступили против центрального правительства, захватили несколько десятков военнослужащих и несколько городов, судя по динамике они пытаются воссоздать "южный фронт", объединив восставшие территории.

На данный момент серьезным кризисом это не грозит, у повстанцев пока негусто с тяжелым вооружением, да и у правительства сейчас есть возможность собрать серьезный контингент для подавления, но вопрос в другом, в причинах противостояния.

Если один из факторов недовольства - экономические санкции и фактическая блокада контролируемой Асадом части страны неподконтрольны ни Москве, ни Дамаску и являются константой, делающей жизнь день ото дня все хуже для населения, то с остальными причинами сложнее.

Это давление вернувшихся правительственных чиновников и спецслужб, которые, похоже, ничего не забыли и ничему не научились и пытаются править регионами, которые только недавно вернулись в "родную гавань" в традициях той же десятилетней давности, преследуя своих старых противников и вымогая взятки.

Это невозможность по ряду экономических и политических причин для бывших боевиков интегрироваться в экономическую и политическую реальность.

Это дележ границы и контрабандных потоков между местными "авторитетами" и алчными силовыми элитами из Дамаска.

Война с исламскими радикалами, противостояние боевикам диких террористических организаций были хоть как-то обоснованы и понятны. Но нынешняя ситуация, когда режим, не выучив уроки, начинает снова продуцировать проблемы и единственное, что сдерживает широкие массы от нового масштабного восстания - это страшная память о цене прошедшей гражданской войны - все это заставляет задуматься, возможно ли вообще вправить Асаду сознание?

Да, вменяемых альтернатив на данный момент для сирийского диктатора не видно, но это не значит, что нужно становиться заложником его близорукой и своекорыстной политики, которая в очередной раз взрывает обстановку в стране.

Или Асад является клиентом и сателлитом Кремля, или Кремль становится заложником Асада, что, к сожалению, происходит сейчас.

Российские переговорщики и военные решают проблемы, чтобы сирийский режим сразу же начал создавать новые?

Выход, по большому счету один - или Дамаск начинает вести себя в некоторых рамках приличия по отношению к собственному населению, или он остается один на один со своим веселым окружением. В любом случае вариант, когда Россия будет вечно расплачиваться за разбитые горшки и латать чужие проблемы невозможен в нормальной реальности.

Сирийская война далеко не закончена, как видно, есть еще потенциал для местных восстаний в "замиренных" вроде бы территориях, никуда не делся "идлибский халифат", чье население, состоящее во многом из вывезенных и бежавших боевиков, противников режима и их семей не отказывается от мечты о реванше, северные территории, занятые турками, живут обособленной жизнью, так же имеют собственную армию и свое видение перекройки границ.

Очевидно не закончены война в Идлибе и турецко-курдское противостояние.

Для России пора понять, что вообще она хочет получить в итоге, сможет ли она вообще получить желаемое или же пора начинать подбивать счета и выходить из региона, пользуясь нынешней передышкой.

Андрей Никулин, "Фейсбук"

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