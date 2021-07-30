В минском общежитии БНТУ милиционеры жестоко избили африканского студента 28 30.07.2021, 19:39

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Каждая жизнь важна.

В общежитии Белорусского национального технического университета номер 8 в 14:00 каратели жестко задержали и избили иностранного студента подготовительного отделения

О задержании рассказывают друзья парня:

Он выходил из общежития по адресу Сурганова 47, потом прямо перешел дорогу. "Милиция" арестовала его и спросила, почему вы перешли дорогу в этом месте. Он не понимал по-русски и испугался, хотел позвать друга, чтобы он приехал и перевел. Его начали преследовать по дороге к общежитию и прямо там избили его. К нему относились как к террористу. Все африканцы это знают, мы в шоке. За что такое насилие?

До сих пор друзьям парня не известно, где он находится.

Вестник БНТУ сообщает о том, что друзья задержанного студента обращались в УМС БНТУ, но там на ситуацию никак не отреагировали.

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