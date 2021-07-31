У хунты нет шансов победить 31.07.2021, 9:37

Фото: nn.by

Скоро год, как моральная победа за нами закреплена официально.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет, почему белорусы не должны опускать руки в своей борьбе.

1. Нет точки, после которой оккупанты поймут, что победили. Вернее, эта точка есть, но она не временная, а событийная. Событийная – это когда мы смиримся, что проиграли. Пока мы не сдались, такая точка уходит прочь за горизонт, чтобы никогда не прийти. Время играет против хунты. Это факт очевидный, как восход солнца. Идеология провисла, наборы в военную академию, академию милиции низки как никогда и будут падать дальше. Приток в эти структруы идет за счет совсем уже некачественного материала и никак не компенсирует отток.

2. У хунты заканчиваются люди. Назначения все смешнее и смешнее. Вчера писали про кадровый день или ситуацию в «Белтелекоме». Или другой пример – директор Национального театра оперы и балета колхозник Гарбузов, который тычет народным артистам.

Длительность протеста перевела количество дней в качество жизни и коммуникаций тех, кто ошибся со ставкой, поставив на «будет, как раньше - немного побузят и скоро все успокоится». Уже распоследнему ябатькооптимисту понятно, что не успокоилось. И не успокоится.

Все чаще и чаще в общении звучит: «Ни с кем «оттуда» я за один стол не сяду» (физкульт-привет, Рутенко). Сережа, тут такое дело, что нерукопожатными в приличном обществе становятся как раз те, кто на стороне зла и насилия. Если рассчитывать на квартиры в обмен на предательство присяги, то с тобой не будут разговаривать ни однокурсники, ни одноклассники, ни друзья (конечно, если они не участвуют в той же программе «квартиры в обмен на насилие»). Да и родной брат может послать нахер, да, Сергей?

3. Да, нет красивой картинки многотысячных толп воодушевленных людей. Да, каратели арестовывают, садят, издеваются. Это самая сложная часть, потому что приходится рациональное поставить над тяжелым эмоциональным. Полагаем, что в период 1941-1944 мало кому в голову приходило поднимать руки к небу и патетически вскрикивать «да как они такое могут? Они что, нелюди?»

Да, могут делать нечеловеческое. То, что нормальному мозгу сложно воспринять. Да, им могут доводить противоречащие установки. Да, они будут забывать, что вчера плели обратное. Да, с ними бессмысленно заговаривать на тему того, где вторая часть Ника и Майка, где украинские джипы, почему белорусская таможня так редко находит контрабанду сигарет, почему белорусские пограничники перестали ловить иракцев с этой стороны границы, но усиленно ловят белорусов, которые тоже хотят перебраться в Европу, где обещанные рассказы о «российских кукловодах, ведущие к «Газпрому» и даже выше». Это все бессмысленно, у них на месте той части, где мозг и совесть, расположен модуль приема пропаганды и приказ.

Но как это все влияет на то, что нам надо чувствовать себя проигравшими? События-2020 уже тем хороши, что открыли глаза 80% на то, где окопались фашисты и кто именно на той стороне, на что они способны и к чему готовы. Избавиться от иллюзий «милиция с народом» - дорогого стоит. И заодно узнать, что они готовы жестить и убивать, оставлять детей сиротами, оставлять уязвимые группы населения без помощи, а Беларусь без будущего, без культуры, без образования, без спорта. Готовность использовать людей, бегущих от войн, в качестве орудия гибридной войны характеризует только их, но никак не нас.

Мы не знали друг друга до этого лета - это не только о том, что мы узнали и полюбили друг друга за солидарность, за готовность прийти на помощь, за моментальный сбор воды для осажденной Новой Боровой, за цветы незнакомым девушкам. Мы узнали друг друга - это еще и о том, что мы узнали, кто на той стороне и на что они готовы.

Скоро год, как моральная победа за нами закреплена официально, и где-то полтора года с момента, когда власть окончательно проиграла и превратилась в хунту. У нее нет шансов победить. У нас есть все шансы приблизить ее конец. Где тут время считать, что мы проиграли?

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