закрыть
6 июля 2021, вторник, 14:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литовские пограничники: С территории Беларуси проникает много граждан Конго, Камеруна и Гвинеи

5
  • 6.07.2021, 12:17
  • 4,002
Литовские пограничники: С территории Беларуси проникает много граждан Конго, Камеруна и Гвинеи

За последние сутки был задержан 131 нелегальный мигрант.

За минувшие сутки литовские пограничники сообщили о задержании 131 нелегального мигранта из Беларуси.

Всего за текущий год на границе с Беларусью было задержано 1363 нелегальных мигрантов. Помимо граждан Ирака, среди задержанных много граждан Конго, Камеруна и Гвинеи.

На заседании в пятницу в связи с резким увеличением нелегальной миграции в Литву правительство объявило чрезвычайное положение на государственном уровне. В понедельник глава литовского МВД сообщила, что уже к концу этой недели будет организован еще один палаточный лагерь для беженцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников