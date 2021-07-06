Литовские пограничники: С территории Беларуси проникает много граждан Конго, Камеруна и Гвинеи 5 6.07.2021, 12:17

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За последние сутки был задержан 131 нелегальный мигрант.

За минувшие сутки литовские пограничники сообщили о задержании 131 нелегального мигранта из Беларуси.

Всего за текущий год на границе с Беларусью было задержано 1363 нелегальных мигрантов. Помимо граждан Ирака, среди задержанных много граждан Конго, Камеруна и Гвинеи.

На заседании в пятницу в связи с резким увеличением нелегальной миграции в Литву правительство объявило чрезвычайное положение на государственном уровне. В понедельник глава литовского МВД сообщила, что уже к концу этой недели будет организован еще один палаточный лагерь для беженцев.

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