Ученые: Умные технологии не делают нас глупее 2 6.07.2021, 18:19

Интеллектуальные технологии, наоборот, дополняют мышление.

Из телевизоров и газет, а также от представителей старшего поколения мы слышим, что смартфоны и прочие цифровые технологии делают нас глупее. Но на самом деле все с точностью до наоборот, пишет «Популярная механика».

Ваш смартфон знает дорогу к стадиону, так что вам не нужно искать карту или спрашивать дорогу у прохожих. Это позволяет высвободить «вычислительные ресурсы» вашего мозга, чтобы подумать о чем-то другом. То же самое справедливо и в профессиональной среде — сегодня мы уже не решаем сложные математические задачи при помощи листка бумаги и ручки.

Компьютеры, планшеты и смартфоны функционируют как вспомогательные средства — они служат инструментами, которые помогают нам запоминать, проводить вычисления, хранить и предоставлять информацию, когда это необходимо. Кроме того, интеллектуальные технологии позволяют нам принимать более обдуманные решения, которые мы не смогли бы найти самостоятельно. Например, использование GPS на телефоне может не только помочь вам добраться до места назначения, но и позволяет выбирать маршрут, основываясь на дорожной ситуации.

В новой работе исследователи показывают и другие примеры того, как цифровые технологии изменили нашу жизнь в лучшую сторону, позволив разгрузить свой мозг от огромного потока различных дел, которые в противном случае приходилось бы делать вручную. По словам авторов, сегодня нет никаких научных доказательств того, что смартфоны и цифровые технологии вредят нашим биологическим когнитивным способностям.

«Вы соединяете технологию с обычным человеческим мозгом, и получаете нечто более интеллектуально мощное. В результате мы, дополненные технологичными устройствами, оказываемся способны выполнять гораздо более сложные задачи, чем мы могли бы даже при очень высоком уровне развития когнитивных способностей, — говорит один из авторов статьи, сотрудник Университета Цинциннати Энтони Чемеро. — Хотя у цифровых технологий есть своя "темная сторона", они точно не делают нас глупыми».

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