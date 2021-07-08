Reuters: К нелегельной миграции через Беларусь причастны две минские компании и «Белавиа» 1 8.07.2021, 12:40

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Количество задержанных нелегалов увеличивается с каждым днем.

Агентство Reuters снова пишет о нелегальных мигрантах, штурмующих белорусско-литовскую границу. В публикации упоминаются две минские компании, которые, по мнению журналистов, имеют отношение к организации потока беженцев из Ирака. У Reuters есть свидетельства о том, что туркомпании «УмноТуры» и «Центркурорт» 27 мая и 7 июня обращались с просьбой к Министерству иностранных дел Беларуси о выдаче виз трём гражданам Ирака, сообщает «Еврорадио».

Также известно, что у одного из мигрантов нашли посадочные талоны на рейс «Белавиа» из Стамбула в Минск 27 мая.

Количество задержанных нелегалов в Литве увеличивается. С начала года литовскими пограничниками задержаны 1509 мигрантов, которые нелегально пришли из Беларуси. Это в 18 раз больше, чем за весь прошлый год. Власти Литвы обвиняют в содействии нелегальной миграции официальный Минск и собираются строить на границе стену.

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