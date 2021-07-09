Силовики пришли к журналистке Onliner и администратору портала «Виртуальный Брест» 2 9.07.2021, 11:27

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иллюстрационное фото

У Анастасии Занько и Максима Хлебца проходят обыски.

9 июля силовики пришли с обысками к брестскому журналисту, администратору портала «Виртуальный Брест», Максиму Хлебцу и минскому корреспонденту Onliner Анастасии Занько.

Причина визита пока выясняется. На звонки ни Максим Хлебец, ни Анастасия Занько не отвечают, сообщает zerkalo.io.

Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области. Силовики наведались в «Медиа-Полесье», «Intex-press», «Брестскую газету».

Главному редактору Владимиру Янукевичу Intex-press сообщили, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.

По итогу никого из редакций региональных СМИ не задержали, но изъяли всю технику.

В тот же день МВД нагрянуло к сотрудникам «Нашей Нівы». По информации Следственного комитета главный редактор «НН» Егор Мартинович вместе еще с тремя фигурантами проходит по делу о «массовых беспорядках». На данный момент известно, что на трое суток задержаны Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный редактор издания Ольга Ракович. Они находятся в ИВС на Окрестина. Сайт nn.by заблокирован Мининформом.

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