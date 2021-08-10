Медаль Кристины Тимановской вызвала мировой ажиотаж на аукционе eBay
- 10.08.2021, 11:59
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Это сейчас — самый популярный лот.
Кристина Тимановская выставила на аукцион eBay свою серебряную медаль. Это, конечно, не медаль с олимпийских игр Токио-2020, но тоже очень важная награда: «серебро» со Вторых Европейских игр в Минске, пишет The Village Беларусь.
Торги начались с отметки в 5.000 долларов, но уже к концу дня лот стоил более чем 20.000 долларов.
Сегодня при заходе на страницу лота сайт eBay выдает ошибку:
«Error page. We looked everywhere. Looks like this page is missing.
Sorry, the item 265259476698 does not appear to be a valid number on eBay.com. Please go back and try again».
Фонд спортивной солидарности объясняет, что это значит:
«Аукцион Кристины Тимановской вызвал мировой ажиотаж: eBay временно приостановил аккаунт из-за угрозы для своей площадки.
Такого мы не ожидали! Из-за невероятно большого трафика на страницу лота от Кристины Тимановской eBay временно заблокировал наш аккаунт.
Это точно наш самый популярный лот!
Сейчас эту проблему пытаются решить! Мы будем вас информировать о ситуации и держать в курсе событий».