Медаль Кристины Тимановской вызвала мировой ажиотаж на аукционе eBay

Кристина Тимановская

Фото: Maxim Guchek/BelTA/TASS/ Scanpix

Это сейчас — самый популярный лот.

Кристина Тимановская выставила на аукцион eBay свою серебряную медаль. Это, конечно, не медаль с олимпийских игр Токио-2020, но тоже очень важная награда: «серебро» со Вторых Европейских игр в Минске, пишет The Village Беларусь.

Торги начались с отметки в 5.000 долларов, но уже к концу дня лот стоил более чем 20.000 долларов.

Сегодня при заходе на страницу лота сайт eBay выдает ошибку:

«Error page. We looked everywhere. Looks like this page is missing.

Sorry, the item 265259476698 does not appear to be a valid number on eBay.com. Please go back and try again».

Фонд спортивной солидарности объясняет, что это значит:

«Аукцион Кристины Тимановской вызвал мировой ажиотаж: eBay временно приостановил аккаунт из-за угрозы для своей площадки.

Такого мы не ожидали! Из-за невероятно большого трафика на страницу лота от Кристины Тимановской eBay временно заблокировал наш аккаунт.

Это точно наш самый популярный лот!

Сейчас эту проблему пытаются решить! Мы будем вас информировать о ситуации и держать в курсе событий».

