Смерть на гуляньях МТЗ 10.08.2021, 13:18

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Стали известны новые обстоятельства гибели начальника цеха во время турслета.

В воскресенье, 8 августа, стало известно, что на турслете утонул начальник прессового цеха Минского тракторного завода..

Телеграм-канал «Страна для жизни» опубликовал подробности ЧП:

— С пятницы на воскресенье (с 6 по 8 августа), во главе с высшим руководством МТЗ, в том числе генеральным директором, сотрудники выехали на турслет. В субботу вечером, в районе 22.00, руководитель одного из цехов, по фамилии Давыдов, поблагодарил генерального директора за организованный отдых. В промежутке 23.00 до 02.00 ночи, этот товарищ сильно избивает женщину, а дальше тонет, захлебывается в воде.

Также, подписчики телеграм-канала БОР сообщили, что турслет был обязательным.

«Начальник прессового цеха примерно в 12 часов ночи залез в воду, и у него остановилось сердце, весь посинел, помочь не смогли. Ему было 40 лет», — сообщает телеграм-канала.

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