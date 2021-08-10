За полтора года — рост на 658%: в Беларуси существенно выросли цены на овощи 1 10.08.2021, 21:06

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Решить проблему не удается.

Товары и платные услуги за 7 месяцев подорожали на 5,9%, сообщает Белстат. На некоторые позиции цены выросли с начала года в три раза. Среди них — свекла и морковь. Если же посмотреть данные профсоюзов, которые также мониторят цены, а также ценники в магазинах, то Белстат явно «скромничает» в своих подсчетах, пишет zerkalo.io.

По данным Белстата, свекла за 7 месяцев подорожала почти в 3,2 раза, а морковь — в 3 раза. Свежая белокочанная капуста прибавила в цене за это время в 2,1 раза, картофель — на 77,1%, а репчатый лук — на 68,2%.

Профсоюзы заявляют, что в Минске, к примеру, только за июнь свекла подорожала на 263%, а картофель — 188%, сообщают «Минск-Новости». А по сравнению с ценами декабря 2019 года свекла подорожала и вовсе на 658%, заявляют профсоюзы.

Какие сейчас цены на овощи в магазинах

Сейчас цены на овощи в магазинах кусаются. К примеру, 10 августа морковь стоит в диапазоне 1,95−2,65 рубля за килограмм в службах доставки (в обоих случаях — белорусская). Свежую свеклу предлагают от 1,29 до 3,52 рубля за килограмм. В продаже есть свекла из России и Беларуси. Килограмм репчатого лука обойдется от 1,29 до 2,08 рубля за килограмм.

Килограмм свежей картошки в службах доставки обойдется от 1,25 до 2,9 рубля.

Как предлагают решить проблему

Столичные профсоюзы подняли вопрос нестабильности цен на плодоовощную продукцию на расширенном заседании Совета Республики Нацсобрания. «Данной группы товаров в Беларуси производится значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Тем не менее, результаты практически каждого проведенного нами мониторинга фиксируют постоянное повышение цен», — отмечают профсоюзы.

Ранее профсоюзы уже поднимали проблему существенного роста цен на овощи, которые производят в Беларуси. К примеру, говорили о том, что в межсезонье в некоторых магазинах белорусские овощи и фрукты и вовсе могут отсутствовать. «Решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай», — заявляли профсоюзы. Среди других предложений — введение долгосрочных контрактов между производителями и продавцами, так как гарантированная оплата на весь зимне-весенний период позволит сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также обеспечит наличие в магазинах отечественных овощей в необходимом количестве.

Проблему поднимали на уровне правительства, однако ее до сих пор не решили.

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