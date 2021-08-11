«Силовики пытались выманить»: сбежавший с «химии» политзаключенный рассказал, как ему это удалось 6 11.08.2021, 12:21

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Практически детективная история от Дмитрия Кулакова.

Политзаключенный Дмитрий Кулаков смог убежать с исправительного учреждения открытого типа №49 в Шклове. Суд приговорил его 3,5 годам «химии» за комментарий в адрес милиционера в соцсетях, который власти расценили как «угрозу применения насилия» в отношении силовика и «оскорбление представителя власти».

Оказавшись в Литве, Кулаков рассказал «Нашей Ниве», как совершил побег.

«Это был как раз первый день, как я сменил работу — перевелся с грузчика на слесаря на комбикормовом заводе в Александрии. За 15 минут до обеденного перерыва я сказал, что нужно пойти помыться, ведь руки грязные. А после поем и лягу посплю в будке, так как на «химии» не высыпаюсь.

Спать, конечно, не ложился — разобрал телефон, отсоединил шлейф от батареи, выбросил симку. Аккуратно посмотрел по сторонам, чтобы меня никто не видел, перепрыгнул через забор и побежал. На работе через полтора часа заметили, что меня нет.

Границу я пересекал 31 числа. А до этих пор постоянно скрывался в Беларуси, так как они могли объявить план перехвата. Насколько понимаю, сначала они бросают все силы на поиски, а после успокаиваются и начинают другие методы использовать».

Кулаков рассказал, что силовики пытались его выманить из укрытия:

«Через других людей мне передавали, что жена якобы в розыске, что ее хотят экстрадировать в Беларусь (она с детьми за месяц до этого выехала в Литву) — думали, может, я выдам себя на нервах, сделаю ошибку. И мне, и семье уехать помогла организация Dapamoga.

Милиция искала меня дома: приходила по адресу прописки в Лепель и в Шумилино, где я жил. Но даже родственники не знали, где я. Прятаться было самым сложным».

Позже Дмитрия связали еще с одним беженцем. 31 июля их высадили недалеко от границы, и через полчаса мужчины уже были в другой стране.

«Было волнение, потому что все происходило днем. Мы перешли границу, зашли в ближайшую литовскую деревню, попросили местного жителя, чтобы он вызвал пограничников. Он еще уточнил, каких — белорусских или литовских. Подумал, вдруг это заблудились грибники. Мы сказали, что литовских. Приехали пограничники и забрали нас на заставу, где мы провели шесть дней».

В Литве мужчина подался на беженство. Теперь он вместе с семьей.

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