Отчаяние Лукашенко 5 11.08.2021, 13:27

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фото: delfi

Что стоит за провокациями с мигрантами на границах ЕС?

Попытки режима в Беларуси дестабилизировать ЕС посредством содействия нелегальным иммигрантам, стремящимся попасть в его страны-члены, показывают, что западные санкции против Минска работают. Они оказывают свое воздействие, поскольку видно, что ставший изгоем диктатор Александр Лукашенко впал в отчаяние. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза, отвечающий за вопросы миграции, пишет Financial Times (перевод — inosmi.ru).

В этом году тысячи нелегальных мигрантов, в основном граждане Ирака, прилетели в Минск, а потом были перевезены на границу Беларуси с Литвой. Пересекая границу, они проникли в Евросоюз. Европейские чиновники заявляют, что это инициатива Лукашенко, который таким способом решил нанести ответный удар по Брюсселю.

Из-за наплыва мигрантов остро встал вопрос о защите границ Евросоюза, особенно на фоне опасений из-за усиления конфликта в Афганистане после вывода оттуда американских войск. Шесть стран-членов ЕС написали в Брюссель письмо, в котором потребовали не прекращать депортацию афганских просителей убежища, несмотря на быстрое наступление талибов.

«Я очень обеспокоена ситуацией в Афганистане. Похоже, она ухудшается там ежедневно и почти ежечасно, — рассказала корреспонденту Financial Times еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон (Ylva Johansson). — Существует колоссальный риск, что многие афганцы окажутся в опасности в собственной стране. И конечно, из-за этого они могут стать беженцами».

«Но такие беженцы — это другое, они не имеют отношения к действиям Лукашенко, который использует людей, вероятно, не являющихся беженцами», — добавила она.

В июне ЕС ввел против Минска санкции в ответ на кровавые репрессии Лукашенко против белорусов, вышедших год назад на улицы в знак протеста против его «переизбрания» на пост, которое было подтасовано. В понедельник Канада, Британия и США тоже ввели против Беларуси санкции, сделав это согласованно.

«Лукашенко пытается дестабилизировать ЕС, и он использует людей, осуществляя акт агрессии, — заявила Юханссон. — Санкции больно бьют по нему, и поэтому он старается что-то им противопоставить».

«На мой взгляд, существует четкая связь между санкциями и его отчаянием. Ему ничего не осталось, кроме как прибегать к насилию, — сказала она. — Он пытается угрожать нам, потому что мы настойчиво требуем соблюдения фундаментальных прав, права белорусов на свободные и честные выборы. Когда руководитель использует людей, это самое худшее».

Количество нелегальных проникновений в Литву в последние дни пошло на убыль. Этому помогло решение Ирака приостановить полеты в Беларусь, принятое под давлением Брюсселя. Но в понедельник соседняя Латвия заявила, что введет чрезвычайное положение на своей границе и построит забор. А Польша сказала, что с пятницы задержала рекордное количество нелегальных иммигрантов из Беларуси — 349 человек.

По словам госпожи Юханссон, ЕС уже направил в Латвию пограничников из своего пограничного агентства «Фронтэкс» (Frontex). А Еврокомиссия находится в готовности при необходимости «активизировать собственные действия», если Польше и Латвии понадобится дополнительная помощь.

«Совершенно ясно, что Лукашенко таким способом использует людей против Литвы, против Польши, против Латвии и против ЕС, — сказала еврокомиссар. — Очевидно и ясно, что он угрожает не только собственному народу, но и остальным».

Организованная нелегальная миграция вызывает серьезную обеспокоенность в ЕС с 2015 года, когда туда прибыли почти два миллиона человек, в основном бежавшие от войны сирийские беженцы. Это превратилось в расколовшую общество социальную проблему, которой пользуются многие экстремистские партии.

С тех пор в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и российского руководителя Владимира Путина звучат обвинения в том, что они угрожают Евросоюзу новой волной массовой миграции.

«Существуют определенные сходства в таком использовании мигрантов, людей, в превращении их в инструмент давления, — сказала Юханссон, отвечая на вопрос о том, не взял ли Лукашенко такие угрозы на вооружение. — Но есть также важные отличия. Лукашенко пускает людей [из третьих стран], давая им ложную информацию. Это не жители Беларуси и не принятые Беларусью беженцы».

Эта ситуация отличается и от афганской, где боевики «Талибана» успешно продолжают свое наступление и в понедельник захватили уже шестую столицу провинции.

Дания, Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды и Греция на прошлой неделе призвали Юханссон и заместителя председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас (Margaritis Schinas) не прекращать депортацию афганцев, которым не было предоставлено убежище в ЕС, и продолжать ее даже в условиях разрастающегося в стране конфликта.

Если процесс принудительной репатриации будет приостановлен, еще больше афганских граждан будет уезжать из своей страны в Евросоюз, написали они.

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