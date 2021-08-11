Ученые нашли следы озера, вызвавшего глобальное изменение климата на Земле 1 11.08.2021, 14:28

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Вода из него серьезно повлияла на океанические течения.

Ученые обнаружили следы наводнения, спровоцировавшего Ледниковый период

Специалисты провели очередное исследование и это позволило им максимально подробно восстановить историю того, как на самом деле пропало озеро Агассис. Данный водоем имеет ледниковое происхождение и раньше располагался на территории современной Канады. Его площадь составляла примерно 1,5 миллиона кв. км. Вода в нем присутствовала около 12 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Geophysical Research Letters (перевод — planetanovosti.com).

Специалисты провели анализ огромного количества образцов осадочных пород, которые были собраны на том месте, где ранее находилось озеро. Дополнительно была составлена компьютерная модель того, как происходила эрозия почвы на данном участке. Результаты были шокирующими. Огромный водоем потерял всю свою воду не более, чем за 9 месяцев.

В некоторые дни терялось до двух миллионов кубических метров жидкости. На протяжении 9 месяцев водоем потерял такое количество воды, которое содержится на сегодняшний день во всех Великих озерах вместе взятых. Эксперты считают, что выброс жидкости в Северный Ледовитый океан не прошел бесследно и это очень серьезно повлияло на океанические течения. Из-за того, что поменялась циркуляция воды, мог полностью измениться и весь климат на нашей планете. Это стало причиной возникновения ледникового периода, который получил название Дриасового периода.

Огромное озеро образовалось примерно 16 тысяч лет назад и оно выполняло в некоторой степени роль плотины. Водоем не позволял талым водам попадать в Гудзонов залив. В результате наводнения спровоцировало то, что в данной области образовались целые горы рыхлого песка и других пород.

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