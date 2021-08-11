Рабочий «Гродно Азота»: Тихая забастовка на предприятии идет полным ходом 11.08.2021, 16:50

19,116

фото: РАДЫЁ СВАБОДА

И очень сильно бьет по Лукашенко.

Рабочий «Гродно Азот» рассказал Telegram-каналу «Баста!» о ситуации на предприятии:

— Отсутствие перспектив на устаревшем предприятии усугубляет положение, которое сложилось в стране из-за узурпатора. Всем ясно, что пока он у власти — прогресса не будет.

Зарплата просто копеечная по отношению к выросшим в разы ценам. Работать на некоторых участках приходится больше. Все из-за нехватки рабочего персонала. Не говоря уже о бесконечных нарушениях по технике безопасности. Постоянные пропуски и внеплановые остановки на предприятии. Оборудование устарело еще больше, чем режим. Денег, понятное дело, на модернизацию нет. Ко всему этому прибавляется и хамское отношение со стороны начальства, абсурдные приказы и неуважение к рабочему классу. Однажды это надоест каждому.

Забастовка не утихла, она поменяла формат и проходит в тихом режиме, бьет по Лукашенко в разы сильнее. Рабочие увольняются, ищут себя в других сферах, которые не связаны с государством. Как правило — это опять же люди высокой квалификации. Молодёжь уезжает из страны, киповцы и инженеры пытаются найти себя в сфере информационных технологий.

Очень трудно сейчас найти человека, который согласится работать за 400-500 рублей, а именно столько зарабатывают пришедшие на завод. У них нет ни опыта, ни достаточного количества знаний, чтобы работать в этой среде, а о последствиях работы неопытных сотрудников можно только догадываться. Все это выливается в происшествия на заводе.

Все сотрудники и все рядовое руководство на уровне начальников цехов, сотрудников ИТР, прекрасно понимают, что забастовка идет полным ходом, она неизбежна. Ведь когда увольняются высококлассные специалисты — это и есть забастовка. Все уверены, что она перерастет в настоящую и уничтожит покалеченный режим.

Рабочие хорошо понимают, что нынешние серьезные санкции помогут избавиться от режима. Убрав диктатора и его прихлебателей (в том числе — и на заводе), возобновятся все контракты, продукция пойдет на продажу.

Немаловажным фактором, может стать и Украина. Вне зависимости от того, что на данный момент украинский народ поддерживает белорусов, страна продолжает закупать продукцию, в том числе — «Азота». Если Киев поддержит санкции США и ЕС, то это в разы ускорит освобождение Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.