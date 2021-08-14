Мы это сделаем! 3 14.08.2021, 17:36

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Бизнес уходит в отпуск. Рабочие остаются дома. Диаспоры дожимают хунту санкциями.

Только так мы сможем помочь правосудию восторжествовать, пишет телеграм-канал «Баста!».

Мы хотим вернуть наших родных и близких из изгнания. Мы хотим, чтобы наша страна вздохнула свободно. Не позволим вывозить ценные ресурсы из Беларуси. Они нам понадобятся для построения новой страны.

Прошло немало времени, но наши цели остались прежними:

- Освобождение всех политзаключенных.

- Новые честные выборы.

- Восстановление правосудия.

За этот год появилось множество новых инициатив, которые направлены не только на помощь белорусам, но и на формирование честного, демократического общества. Они действуют разными методами, но консолидировано.

Выросли и сформировались новые структуры, появились новые лидеры, которые готовы вести вперёд страну, заменив устаревшую систему.

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