При крушении Бе-200 в Турции погиб летчик из российского пропагандистского фильма 15.08.2021, 10:00

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Что о нем известно?

Российский летчик Евгений Кузнецов погиб при крушении самолета-амфибии Бе-200 в области Адана в Турции, информацию о гибели известного в РФ пилота подтвердила Наталья Гугуева, режиссер пропагандистского фильма «Форсаж. Возвращение», главным героем которого стал Кузнецов, пишет lenta.ru.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — заявила Наталья Гугуева.

Создатель пропагандистского фильма отметила, что о смерти летчика ей сообщили его близкие.

8 июля Бе-200 направили на тушение пожаров в Турции. 14 августа он разбился в области Адана. Погибли пятеро российских военных, а также трое турецких специалистов, указывавших на очаги возгораний. От воздушного судна остались только дымящиеся обломки и хвостовая часть.

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