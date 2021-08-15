Что погубит режим Лукашенко: есть важный момент 12 15.08.2021, 15:06

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Диктатура долго не протянет.

Конец режиму Александра Лукашенко в Беларуси может положить безденежье, считает международный обозреватель НВ Иван Яковина. Если Запад сумеет перекрыть ему все денежные потоки, то диктатура долго не протянет, утверждает журналист.

В колонке на сайте НВ Яковина поделился мнением, что после введения нового пакета санкций против Минска со стороны США, Канады и Великобритании белорусская политическая элита может оказаться отрезанной от денег.

«Это секторальные санкции против 40 с лишним компаний и людей в окружении Лукашенко, которые представляют около 80% белорусского бизнеса. Теперь им всем закрыт доступ на западные рынки и к западным технологиям. Против них будут применяться почти иранские методы воздействия», — рассказал колумнист.

В то же время США готовятся задействовать в отношении Беларуси так называемые вторичные санкции.

«Имеется в виду, что под американские санкции попадет любое государство или любая компания, которая будет сотрудничать с госбанками, государственными бизнесами или госучреждениями Беларуси. То есть — почти с любым экономическим субъектом в Беларуси. <...> Думаю, никто в мире не захочет рисковать своей репутацией и доходами ради поддержки странного усатого диктатора», — пояснил эксперт.

В частности, подобные вторичные санкции могут затрагивать и банки из Российской Федерации, режим которой спонсирует Лукашенко.

«Одно дело дать этому буйному миллиард. Жалко, но ради поддерживания стабильности его и своего режима — можно. Но вот совсем другое дело — дать ему миллиард и заплатить после этого еще два миллиарда всяких санкционных штрафов. Или вообще лишиться права работать с долларами, что для любого банка в мире — верная и быстрая смерть. После введения таких санкций Россия будет просто вынуждена прекратить финансовую поддержку Лукашенко», — полагает Яковина.

Санкции против режима Лукашенко

9 августа, в годовщину сфальсифицированных белорусских выборов президента, США, Канада и Великобритания расширили санкции против режима Александра Лукашенко.

В частности, санкции Канады налагают ограничения на ключевые сектора белорусской экономики и минимизируют доступ белорусских госструктур к международному финансированию.

Новые санкции США касаются госучреждений, секторов энергетики и обороны, производства удобрений. Под ограничения попали 23 физических и 21 юридическое лицо, в том числе белорусский Национальный олимпийский комитет, предприятия Беларуськалий, Белнефтегаз и Белказтранс. Активы пособников Лукашенко будут заблокированы, а долларовые операции для белорусских госучреждений — заморожены.

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