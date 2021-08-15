Мэр Кривого Рога найден мертвым
- 15.08.2021, 18:04
Константина Павлова нашли мертвым на веранде дома.
В селе Вольное под Кривым Рогом умер мэр города Константин Павлов. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на блогера Алексея Таймурзина.
Эту информацию подтвердили источники в полиции, а также губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Тело Павлова нашли на веранде дома, рядом лежало ружье.
По словам Резниченко, рассматривается две версии произошедшего: убийство и самоубийство. На место выехала оперативная группа.