«Український тиждень»: Украинский интерес в том, чтобы режим Лукашенко пал 4 16.08.2021, 12:31

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Украине вместе с Литвой и Польшей следует приложить все силы для свержения белорусского режима.

Об этом пишет журнал «Український тиждень».

«То, что лукашенковская Беларусь – наш враг, понятно хотя бы из того факта, что она принадлежит к военно-политическому союзу с РФ. Но официальный Киев хотел бы закрывать глаза на такие «мелочи». Хотелось верить, что обойдется. Но не обошлось. Лукашенко прямо угрожает Украине. Если его обещания мирно перейти украинскую границу – откровенный эпатаж, то одобрительное отношение к размещению новых российских баз на территории Беларуси – «четкий сигнал», как любят говорить украинские политики. Трудно даже сосчитать, который по счету уже этот сигнал из Минска», – пишет издание.

Автор публикации считает, что Украине нужно усиливать границу с Беларусью.

«В конце концов танки, огневые точки и развернутая система ПВО в полесских болотах – это очевидно, но точно недостаточно. Наш (а заодно польский и литовский) интерес в том, чтобы режим Лукашенко пал. Поэтому санкции, поддержка оппозиции (бежавшие от последнего диктатора Европы в Украине должны чувствовать себя в безопасности), сдерживание белорусского режима – это не действия «за компанию» с коллективным Западом, а логическое продолжение нашей постколониальной борьбы за выживание», – считает журнал.

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