В Турции сгорели сразу четыре экскурсионных судна 2 16.08.2021, 14:51

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Фото: Alanya gazetesi

Спасаясь от огня люди прыгали за борт.

В воскресенье вечером, 15 августа, в результате пожара в районе Тюрклер на турецком курорте Алания сгорели сразу четыре экскурсионных судна, передает «Новое время».

Чтобы спастись от огня туристам пришлось прыгать за борт, благодаря чему никто не погиб.

Сначала пожар вспыхнул только на одном судне, однако огонь быстро распространился на еще три, которые были пришвартованы рядом.

Как сообщает местный новостной портал Alanya gazetesi, во время происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.

Причины возгорания пока не установлены.

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