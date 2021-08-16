Тимановская подписала письмо спортсменов за новые выборы 16.08.2021, 18:12

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Подписал письмо и муж легкоатлетки Арсений Зданевич.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская и ее муж Арсений Зданевич подписали письмо спортсменов за честные выборы и против насилия, пишет «Трибуна».

Сегодня, 16 августа, прошел ровно год с момента создания открытого письма.

На данный момент письмо спортсменов за честные выборы и против насилия подписали 2138 человек.

Напомним, белорусский спортивные функционеры силой пытались вывезти легкоатлетку Тимановскую из Токио, где проходили Олимпийские игры.

Она рассказала журналистам, что боится лететь в Беларусь, и попросила политического убежища в Европе. Впоследствии бегунья получила польскую гуманитарную визу, вечером 4 августа она прилетела в Варшаву.

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