Тимановская подписала письмо спортсменов за новые выборы
- 16.08.2021, 18:12
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Подписал письмо и муж легкоатлетки Арсений Зданевич.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская и ее муж Арсений Зданевич подписали письмо спортсменов за честные выборы и против насилия, пишет «Трибуна».
Сегодня, 16 августа, прошел ровно год с момента создания открытого письма.
На данный момент письмо спортсменов за честные выборы и против насилия подписали 2138 человек.
Напомним, белорусский спортивные функционеры силой пытались вывезти легкоатлетку Тимановскую из Токио, где проходили Олимпийские игры.
Она рассказала журналистам, что боится лететь в Беларусь, и попросила политического убежища в Европе. Впоследствии бегунья получила польскую гуманитарную визу, вечером 4 августа она прилетела в Варшаву.