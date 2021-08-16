Кто такие талибы и как они захватили власть в Афганистане 16.08.2021, 18:39

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иллюстрационное Фото: afp

20 лет назад талибов уже отстраняли от власти в Афганистане под руководством США.

Талибы появились в начале 1990-х годов на севере Пакистана после вывода советских войск из Афганистана. И теперь, они захватили Кабул ровно через 20 лет после того, как они уже приходили к власти в этой стране.

"Апостроф" рассказывает, что известно об этом движении.

"Талибан" означает "студенты" на языке пушту. Пуштунское движение впервые возникло в религиозных семинариях - преимущественно за деньги Саудовской Аравии, - которые проповедовали жесткую форму суннитского ислама.

В 90-х годах талибы обещали в районах, граничащих с Пакистаном и Афганистаном "восстановить мир и безопасность и внедрении их собственной строгой версии шариата, или исламского законодательства". Тогда талибы запретили в Афганистане: компьютеры, музыку, телевидение, алкоголь, образование для женщин и даже праздник прихода весны - Навруз. За 8 лет талибы установили контроль почти на 90% территории Афганистана.

Талибы "прославились" не только нарушением прав человека, но и преступлениями в сфере культуры. В 2001 году они разрушили древние статуи Будды в афганской долине Бамиан.

Талибан поддерживал террористические организации мусульман во всем мире. Усама бен Ладен даже скрывался у них в Афганистане после терактов 11 сентября в США. Сами талибы осуществляли теракты в основном на территории родного Афганистана.

Талибов отстранили от власти в Афганистане под руководством США в 2001 году. Однако большое количество иностранных войск не помешало "Талибану" восстановить и расширить свое влияние в стране. Талибы совершали множество атак на Кабул, а в сентябре 2012 года террористы совершили нападение на базу НАТО "Кэмп Бастион".

В 2020 году, после заявления президента США Джо Байдена, что все американские войска покинут Афганистан до 11 сентября, талибы начали захватывать огромные территории, угрожая снова свергнуть правительство в Кабуле.

По данным НАТО, группировка насчитывает до 85 000 бойцов.

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