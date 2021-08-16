В Японии после извержения вулкана появился новый остров: видео

В Японии после извержения вулкана появился новый остров: видео3
- 16.08.2021, 19:56
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У нового острова С-образная форма и диаметр около 1 километра.
В Японии после извержения подводного вулкана обнаружили новый остров. Об открытии в понедельник 16 августа, сообщила государственная береговая охрана, пишет Kyodo News (перевод - «Униан»).
Извержение вулкана началось в пятницу в 50 км к югу от острова Ивото, расположенного примерно в 1 200 км к югу от Токио, на территории группы тихоокеанских островов Огасавара. Береговая охрана обнаружила новообразованный остров, когда в воскресенье наблюдала за извержением с воздуха.
Новый остров находится недалеко от Ивото. У него С-образная форма и диаметр около 1 км.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о дыме и большом количестве пепла в близлежащих водах, поскольку ожидается, что активное извержение вулкана продолжится.
8月15日(日)、#海上保安庁 は、#福徳岡ノ場 の火山活動の観測を実施しました。福徳岡ノ場に新島の存在を確認しました。— 海上保安庁 (@JCG_koho) August 16, 2021
詳細は #海洋情報部 ホームページをご覧ください。
▼広報資料▼https://t.co/pEFTN78Yuw
▼動画はこちら（海域火山データベース）▼https://t.co/vHwNR6zRYA pic.twitter.com/nmwg1a552q