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В Японии после извержения вулкана появился новый остров: видео

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  • 16.08.2021, 19:56
  • 2,056
В Японии после извержения вулкана появился новый остров: видео
фото twitter.com/JCG_koho

У нового острова С-образная форма и диаметр около 1 километра.

В Японии после извержения подводного вулкана обнаружили новый остров. Об открытии в понедельник 16 августа, сообщила государственная береговая охрана, пишет Kyodo News (перевод - «Униан»).

Извержение вулкана началось в пятницу в 50 км к югу от острова Ивото, расположенного примерно в 1 200 км к югу от Токио, на территории группы тихоокеанских островов Огасавара. Береговая охрана обнаружила новообразованный остров, когда в воскресенье наблюдала за извержением с воздуха.

Новый остров находится недалеко от Ивото. У него С-образная форма и диаметр около 1 км.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о дыме и большом количестве пепла в близлежащих водах, поскольку ожидается, что активное извержение вулкана продолжится.

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