США остановили поставки наличных долларов в Афганистан 18.08.2021, 9:11

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Будут задействованы и другие механизмы, способные изолировать режим талибов.

США остановили поставки в Афганистан наличных долларов, которыми годами снабжали правительство и центробанк страны, чтобы те обеспечивали обращение твердой валюты в стране и удерживали афгани на «черном» рынке.

Крупная партия долларов должна была отправиться в Афганистан в прошлую пятницу, но Белый дом заблокировал поставку, опасаясь, что деньги попадут к талибам, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на источники в администрации (перевод — finanz.ru).

Решение было принято еще до того, как афганское правительство во главе с Ашрафом Гани рухнуло, а высшее руководство армии побежало с соседние Таджикистан и Узбекистан. Когда талибы захватили две трети территории страны, Минфин США провел экстренное совещание и принял решение не развернуть самолет с долларами из хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка, уже летевший в Афганистан в тот момент.

Это породило панику в центральном банке Афганистана, глава которого Ажаль Ахмади бежал из страны вслед за президентом и министром финансов. Во вторник Ахмади рассказал, что перекрытие потока долларов из Штатов оставило власти без возможности удерживать курс национальной валюты.

В то время биржи в Афганистане закрыты по случаю дней Мухаррам на черном рынке курс афгани рухнул вдвое с того момента, как власть захватили боевики «Талибан», террористической и запрещенной в РФ группировки.

Отрезав талибов от наличных долларов США, одновременно заморозили государственные резервы Афганистана в американских банках на миллиарды долларов, а также работают с МВФ, чтобы перекрыть доступ еще к 0,5 млрд, размещенным в фонде, рассказывают источники WSJ.

Белый дом рассматривает возможность санкций в связи с необходимостью защиты гражданского населения в Афганистане, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что речь о «механизмах, призванных изолировать» талибов, и над ними уже идет работа.

«США поддержвивают активное общение с талибами в целях безопасного выезда из страны американцев и их афганских союзников, но официальные лица подчеркивают, что признавать правительство, которое талибы приведут к власти силой, не намерены», - сказал Салливан.

Талибы тем временем потребовали полного вывода американских войск с территории Афганистана до 11 сентября. До этой даты действует соглашение о ненападении «Талибана» на солдат США, заявил в эфире Sky News Сухайль Шахин, член политического офиса движения.

Пентагон планировал полностью завершить вывод войск к 31 августа, но был вынужден увеличить контингент на 7 тысяч человек после того, как аэропорт Кабула был повержен в хаос тысячами афганцев, ищущих спасения от новой власти и цепляющихся за шасси самолетов в надежде улететь из страны.

«Картины отчаяния в аэропорту Кабула - это позор Запада», - заявил во вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. - Мы переживаем человеческую трагедию, за которую должны разделить ответственность».

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