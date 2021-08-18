Найдены подавляющие COVID-19 микроорганизмы 1 18.08.2021, 10:30

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Ученые могут создать пробиотик, который мог бы подавлять размножение вируса.

Российские ученые из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной совместно со специалистами новосибирского центра «Вектор» выявили пробиотики, которые могут подавить коронавирус. Об этом сообщает издание «Известия».

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2. Соответствующую активность проявил штамм L. fermentum 90 TC-4. Таким образом, ученые могут создать пробиотик, который мог бы и подавлять размножение COVID-19, и положительно влиять на пищеварительную систему человека.

Как рассказала заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции института Ирина Соловьева, такие микроорганизмы могут быть использованы для профилактики коронавируса. Кроме того, их можно употреблять с пищей непосредственно в период заболевания, а также давать детям.

Сейчас разработчики намерены провести клинические испытания в больницах, где эти средства будут включены в протоколы лечения пациентов, зараженных респираторными вирусами, включая SARS-CoV-2.

Ранее ученые Университета Альберты в Канаде обнаружили потенциально эффективные препараты против коронавируса SARS-CoV-2. Исследователи выявили ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в репликации (размножении) вируса.

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