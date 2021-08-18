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В Беларуси приостановили регистрацию ИП

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  • 18.08.2021, 11:09
  • 19,718
В Беларуси приостановили регистрацию ИП
Фото: bymedia

Регистрация приостановлена со вчерашнего дня.

В Беларуси временно не регистрируют индивидуальных предпринимателей. Информация об этом появилась на сайте Мингорисполкома.

- С 17 августа 2021 г. по техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется, - сообщает Мингорисполком.

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