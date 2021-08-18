В Беларуси приостановили регистрацию ИП

В Беларуси приостановили регистрацию ИП5
- 18.08.2021, 11:09
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Регистрация приостановлена со вчерашнего дня.
В Беларуси временно не регистрируют индивидуальных предпринимателей. Информация об этом появилась на сайте Мингорисполкома.
- С 17 августа 2021 г. по техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется, - сообщает Мингорисполком.