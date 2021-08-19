Противники талибов попросили Запад прислать им оружие 9 19.08.2021, 7:57

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фото: afp

Сын Панджшерского Льва обратился к лидерам США и Европы.

Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной движению "Талибан", призывают западные страны помочь им оружием, об этом говорится в заявлении их лидера Ахмада Масуда, опубликованном газетой Washington Post (перевод — ria.ru).

Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с талибами.

По словам Масуда-младшего, США и их союзники "покинули поле битвы", но Америка все еще может быть "великим арсеналом демократии".

"С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией (президента США Джо – ред.) Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", - заявил лидер повстанцев.

Как утверждает Масуд, на его призыв откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и техникой, а также силы спецназа.

"Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", - говорится в заявлении.

Ранее военный источник в Кабуле сообщил РИА Новости, что военнослужащие афганской армии, которые отказались сдаться, и вооруженные отряды маршала Абдул-Рашида Дустума – всего около 10 тысяч бойцов – направились в провинцию Панджшер, где намерены примкнуть к сопротивлению против движения "Талибан". По данным военного источника, в свою очередь силы первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха вернули контроль над районом Чарикар в провинции Парван. Бои сейчас идут в районе Панджшера.

Панджшер – одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тысяч человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США.

Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году – лидер "Северного альянса" Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции. Он же воевал против советских войск в 80-е годы.

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