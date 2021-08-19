«Мама почти не выходила на улицу»: рассказ афганской студентки о жизни при талибах 19.08.2021, 11:19

Фото: AFP

Возвращение Афганистана в средневековье при новой власти – лишь вопрос времени.

Зарлашт Сармаст – студентка магистратуры одного из вузов в Бишкеке. Она родом из Афганистана, но уже шесть лет живет в Кыргызстане: закончила университет и работает. Во время прошлого правления талибов в ее родной стране Зарлашт была маленькой девочкой. Но никакой ностальгии по тем временам она не испытывает, только страх, что это может повториться снова, сообщает currenttime.tv.

"Я помню, что моя мама была все время дома, почти не выходила на улицу, – рассказывает Зарлашт Сармаст. – Отец работал на радио вместе с талибами. Помню, что все женщины ходили в бурках. В школу ходить было нельзя. Помню, моя старшая сестра училась в медресе, но изучала только религию".

Из-за работы Зарлашт не поехала этим летом на родину. Сейчас, по ее словам, она понимает, что, если бы она уехала, она вряд ли бы смогла выбраться обратно теперь, когда почти весь Афганистан, включая Кабул, за считаные дни перешел под власть талибов.

Зарлашт не сомневается, что возвращение Афганистана в средневековье при талибах – лишь вопрос времени.

"Я знаю, что это все равно случится, – подчеркивает она. – Мы помним, каким раньше был этот режим, и не знаем, изменилось ли что-то. Женщины и девушки, как и тогда, в большой опасности. Но мы видим только страшные новости оттуда, и не знаем, каково сейчас обычным жителям".

В отличие от Зарлашт большая часть студентов из Афганистана, с которыми она общалась, на летние каникулы уехали на родину. Все они сейчас застряли там. По словам девушки, некоторые больше месяца ждали продления визы и упустили последнюю возможность улететь. Сейчас все гражданские рейсы из аэропорта Кабула отменены.

"Я прошу правительство и особенно МИД Кыргызстана как можно быстрее выдавать эти визы. Я знаю, что получение визы сейчас отнимает намного больше времени, чем раньше. Но мы не знаем, сколько еще у афганских студентов, особенно девушек, осталось времени, чтобы выехать из страны, – говорит Зарлашт. – Я надеюсь, что меня услышат и что-нибудь сделают".

Зарлашт также надеется, что власти Кыргызстана хотя бы попробуют организовать чартерный рейс для афганских студентов, которые учатся в Кыргызстане, и членов их семей. В МИД Кыргызстана возможность такого рейса не отрицают.

"Конечно, после стабилизации ситуации, возможно, рейсовые будут самолеты, возможно, чартеры, – говорит Руслан Казакбаев, министр иностранных дел Кыргызстана. – До этого тоже мы предоставляли определенную квоту афганским женщинам, афганской молодежи для учебы в вузах в Кыргызстане. Мы это, конечно же, продолжим после стабилизации ситуации в Афганистане".

Помочь 500 афганским студентам с визами также пообещал глава ГКНБ Кыргызстана. Вот только добраться до Кыргызстана они должны будут своими силами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».