Мнение: Запасайтесь продуктами, лекарствами, откладывайте деньги 1 Telegram-канал БОР («Белорусское объединение рабочих»)

2.08.2021, 11:24

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Обострение ситуации может случиться в любой момент.

Когда в сети начинают появляться разнообразные мнения экспертов шарлатанов о том, что протест заглох, хочется у них спросить: а вы вообще в Беларуси были когда-нибудь? Ведь протест — это не только его проявление, но и его ощущение, желание изменить ситуацию.

Как минимум, белорусы живут в постоянном предпротестном состоянии. Едешь на работу и видишь вокруг засилье красно-зеленых тряпок. Уже этого достаточно для внутреннего раздражения.

Как максимум, белорусы перманентно чувствуют себя как на пороховой бочке, желая выразить свое несогласие.

Но зачем массовые выходы и сверхриски, если «сделать хоть что-то» против системы можно уже сегодня, никак себя при этом не подставляя: замедлить работу предприятий и всех организаций. Зачем работать на синепалого? Зачем помогать ему обеспечивать шайку псов? Расслабьтесь и просто наблюдайте за тем, как рушится палаточный городок ментят.

И помните, обострение ситуации может случиться в любой момент. Это может случиться завтра, а может и через пару недель. Используйте каждый день с толком: готовьтесь. Запасайтесь продуктами, лекарствами, откладывайте деньги. И помните, кто, если не мы?

Стачке быть

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